19 января, 16:40

Общество

На сайте "Миллиона призов" появилась эксклюзивная коллекция одежды

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

На сайте программы лояльности "Миллион призов" представили эксклюзивную коллекцию одежды, которую участники программы могут приобрести за баллы, передал портал мэра и правительства столицы.

На комфортной и практичной одежде изображена символика проектов "Активный гражданин" и "Миллион призов". В коллекции есть вещи для прохладной погоды: рубашки, теплые жилетки, кардиганы и бомберы. Также представлены и домашние вещи, например пижамы. Такая одежда сможет стать способом продемонстрировать свою активность в городских проектах.

Для заказа горожанам необходимо авторизоваться на сайте программы лояльности, используя Mos ID. Каталог представлен в категории "Сувениры" раздела "Поощрения". Получить товар можно в удобном пункте выдачи партнера программы либо же оформить курьерскую доставку, использовав городские баллы.

О том, как использовать баллы, можно узнать в карточке товара. Количество вещей ограничено.

Ранее сообщалось, что участники "Миллиона призов" могут получать до 7,5 тысячи баллов, оформив опеку над обитателями Московского зоопарка. Городские баллы начисляются один раз в год за заключение нового договора, даже если опека оформлялась и ранее. Минимальная сумма договора должна составлять не менее 500 рублей в месяц при условии оплаты сразу за квартал или за целый год.

