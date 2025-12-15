Форма поиска по сайту

15 декабря, 14:21

"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники "Активного гражданина" назовут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожанам предложат выбрать до 5 мероприятий. Например, из тех, которые проходят в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Гости и жители столицы могут посетить театральные постановки, мастер-классы и увидеть новогоднюю концертную программу.

Также мероприятия проводятся в столичных парках. Для детей там организуют подвижные игры на свежем воздухе, а взрослые могут присоединиться к проекту "Зимний парковый хор". Кроме того, действует благотворительная акция "Добрая елка".

Участники голосования также смогут оставить поздравление с Новым годом для города и москвичей. Пожелания опубликуют на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин" в канун праздника.

За участие в голосовании будут начисляться баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Ранее в рамках проекта "Зима в Москве" начался квест "Путешествие за подарком мечты". Он проходит на Тверской площади и площади Революции, а также в других округах столицы на площадках "Московских сезонов". Игру проводят ежедневно до 11 января. Квест является частью фестиваля "Путешествие в Рождество".

Москвичей приглашают на каток в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Сюжет: Зима в Москве
