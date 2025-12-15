15 декабря, 14:21Город
"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участники "Активного гражданина" назовут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Горожанам предложат выбрать до 5 мероприятий. Например, из тех, которые проходят в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Гости и жители столицы могут посетить театральные постановки, мастер-классы и увидеть новогоднюю концертную программу.
Также мероприятия проводятся в столичных парках. Для детей там организуют подвижные игры на свежем воздухе, а взрослые могут присоединиться к проекту "Зимний парковый хор". Кроме того, действует благотворительная акция "Добрая елка".
Участники голосования также смогут оставить поздравление с Новым годом для города и москвичей. Пожелания опубликуют на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин" в канун праздника.
За участие в голосовании будут начисляться баллы городской программы лояльности "Миллион призов".
Ранее в рамках проекта "Зима в Москве" начался квест "Путешествие за подарком мечты". Он проходит на Тверской площади и площади Революции, а также в других округах столицы на площадках "Московских сезонов". Игру проводят ежедневно до 11 января. Квест является частью фестиваля "Путешествие в Рождество".
