В России могут разрешить мотоциклам ездить по выделенным полосам

В России предложили разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Там считают, что это снизит аварийность – двухколесные участники движения будут меньше лавировать между машинами.

Выделенки, по словам авторов идеи, достаточно широкие и смогут вместить мотоциклы без помех для маршрутного транспорта. Однако эксперты предупреждают – важно сохранить приоритет за автобусами и не допустить перегрузки полос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.