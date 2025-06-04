Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 11:15

Транспорт

В России могут разрешить мотоциклам ездить по выделенным полосам

В России могут разрешить мотоциклам ездить по выделенным полосам

"Это Москва. Инфраструктура": обзорные маршруты

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 июня

"Мой район. Новости": трамвайный разворот реконструировали на Чистопрудном бульваре

"Мой район. Новости": овербукинг при продаже авиабилетов хотят официально запретить в РФ

РЖД будут развивать свою туристическую онлайн-платформу по организации поездок

Авиакомпании начали отказывать в посадке на рейсы пассажирам с умными чемоданами

Эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов

Ограничения ввели на нескольких участках Волоколамского шоссе

Вафельную разметку нанесли на Алтуфьевском шоссе

В России предложили разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Там считают, что это снизит аварийность – двухколесные участники движения будут меньше лавировать между машинами.

Выделенки, по словам авторов идеи, достаточно широкие и смогут вместить мотоциклы без помех для маршрутного транспорта. Однако эксперты предупреждают – важно сохранить приоритет за автобусами и не допустить перегрузки полос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика