В столичном метро появится цифровая навигация

До 2030 года на 90 станциях метро Москвы установят цифровую навигацию. Нововведение упростит перемещение пассажиров, особенно в зонах пересадок. Оформление навигации будет выполнено по единым стандартам, а информацию на табло смогут обновлять дистанционно.

Эксперты подчеркивают: действующая система требует замены указателей вручную, что занимает много времени и ресурсов. Цифровые решения сократят эти затраты и повысят удобство для пассажиров.

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