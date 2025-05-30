Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 11:15

Транспорт

В столичном метро появится цифровая навигация

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До 2030 года на 90 станциях метро Москвы установят цифровую навигацию. Нововведение упростит перемещение пассажиров, особенно в зонах пересадок. Оформление навигации будет выполнено по единым стандартам, а информацию на табло смогут обновлять дистанционно.

Эксперты подчеркивают: действующая система требует замены указателей вручную, что занимает много времени и ресурсов. Цифровые решения сократят эти затраты и повысят удобство для пассажиров.

Подробнее – в программе Москва 24.

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