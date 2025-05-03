Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 11:30

Транспорт

На столичных магистралях появятся новые станции для зарядки электрокаров

На столичных магистралях появятся новые станции для зарядки электрокаров

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Третье транспортное кольцо, МКАД и Московский скоростной диаметр оснастят новыми зарядными станциями для электромобилей – устройства установят с обеих сторон дорог. Дополнительные зарядки появятся и на парковках. Это поможет справиться с растущим числом электрокаров и сделает поездки удобнее.

По словам специалистов, быстрая зарядка позволяет пополнить запас энергии за 40 минут. Эксперты отмечают: развитие инфраструктуры необходимо не только для москвичей, но и для транзитных водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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