На столичных магистралях появятся новые станции для зарядки электрокаров

Третье транспортное кольцо, МКАД и Московский скоростной диаметр оснастят новыми зарядными станциями для электромобилей – устройства установят с обеих сторон дорог. Дополнительные зарядки появятся и на парковках. Это поможет справиться с растущим числом электрокаров и сделает поездки удобнее.

По словам специалистов, быстрая зарядка позволяет пополнить запас энергии за 40 минут. Эксперты отмечают: развитие инфраструктуры необходимо не только для москвичей, но и для транзитных водителей.

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