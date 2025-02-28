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28 февраля, 07:30

Транспорт

На юге Москвы заработал первый зарядный хаб для электромобилей

На юге Москвы заработал первый зарядный хаб для электромобилей

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На юге Москвы заработал первый зарядный хаб для электроавтомобилей. Там можно заряжать до 500 машин в сутки. Одновременно комплекс может принять 20 клиентов.

Среднее время подзарядки в зависимости от модели электромобиля и состояния аккумулятора составляет 35–40 минут. Для водителей сделали удобные подъездные пути, а также обустроили комнату отдыха с вендинговым аппаратом и массажными креслами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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