28 февраля, 07:30Транспорт
На юге Москвы заработал первый зарядный хаб для электромобилей
На юге Москвы заработал первый зарядный хаб для электроавтомобилей. Там можно заряжать до 500 машин в сутки. Одновременно комплекс может принять 20 клиентов.
Среднее время подзарядки в зависимости от модели электромобиля и состояния аккумулятора составляет 35–40 минут. Для водителей сделали удобные подъездные пути, а также обустроили комнату отдыха с вендинговым аппаратом и массажными креслами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.