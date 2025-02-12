СФ одобрил закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам

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Совфед одобрил закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам. Он предусматривает, что при выдаче заемных средств финансовые операции не будут осуществляться в течение определенного времени.

Согласно закону, для сумм от 50 до 200 тысяч рублей "период охлаждения" составит четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей и выше – 48 часов. Также Банк России сможет изменять эти параметры с учетом результатов анализа эффективности мер.

При этом "период охлаждения" не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, а также для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов, кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведет к увеличению их размера.

Кроме того, согласно закону, покупка товаров и услуг в кредит возможна только при личном присутствии потребителя. Нововведения также не коснутся кредитов и займов, если обязательство по договору принимают несколько созаемщиков или у заемщика есть поручители.

Новые правила, как ожидается, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Госдума приняла этот закон сразу во втором и третьем чтениях. Меры призваны защитить граждан от финансовых мошенников, так как злоумышленники обычно торопят жертву с получением кредита и переводом денег, отметил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.