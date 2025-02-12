Комитет ГД одобрил к II чтению проект о продлении маткапитала

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил законопроект о продлении материнского капитала до конца 2030 года и рекомендовал нижней палате парламента принять его во втором чтении, пишет ТАСС.

Инициатива была внесена на рассмотрение в декабре 2024 года. Она предусматривает внесение изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Согласно пояснительной записке к проекту, благодаря его принятию около пяти миллионов российских семей смогут претендовать на получение данного вида поддержки в период с 2027 по 2030 год.

Предварительные расчеты предполагают, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных затрат в размере 2,776 триллиона рублей в указанный период.

Вместе с тем россиянам могут разрешить размещать маткапитал на банковских вкладах при условии, что сумма вклада и полученный доход через три года будут использованы в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. В настоящее время средняя ставка по депозитам в банках составляет около 22%. Таким образом, граждане смогут увеличить размер маткапитала более чем на 60% за три года.

