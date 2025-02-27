Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 19:45

Транспорт

Новости Москвы: мост-переход между станциями "Текстильщики" улучшит пересадки в метро

Новости Москвы: мост-переход между станциями "Текстильщики" улучшит пересадки в метро

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На юго-востоке Москвы строят мост-переход между станциями "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линиями. Новый объект обеспечит комфортную пересадку пассажиров между платформами.

Также в столицу поступило еще 100 новых электробусов в парк "Коньково", что позволит улучшить экологическую обстановку и повысить комфорт пассажиров.

Кроме того, в районе Отрадное начали работы по обустройству амфитеатра, который станет новым современным пространством для отдыха горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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