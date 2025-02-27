Москвичам рассказали о временных ограничениях на дорогах города в марте

Ситуация на дорогах Москвы на данный момент оценивается в 6 баллов, средняя скорость по городу – 34 километра в час. Ожидаются изменения в движении, которые стоит учитывать.

На проспекте 60-летия Октября с 1 по 23 марта в выходные дни будет вводиться временная выделенная полоса. Это связано с закрытием участка "Октябрьская" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро.

На Новозаводской улице с 1 по 4 марта в ночное время будет ограничено движение – закрыта 1 полоса из-за работ по сносу зданий. Также на некоторых участках будет временно запрещена парковка.

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