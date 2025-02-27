Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 19:30

Транспорт

Москвичам рассказали о временных ограничениях на дорогах города в марте

Москвичам рассказали о временных ограничениях на дорогах города в марте

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности Культурного центра "Москвич"

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах вечером 27 февраля

Новости часа: исторический Культурный центр "Москвич" открылся после реконструкции

"Техно": хаб для электромобилей "Южный" открылся в Бирюлеве

Новости часа: Культурный центр "Москвич" в Текстильщиках открыт после обновления

Первый электрозарядный хаб на 10 станций открылся в Москве

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о более 30 тыс НКО в Москве

Ситуация на дорогах Москвы на данный момент оценивается в 6 баллов, средняя скорость по городу – 34 километра в час. Ожидаются изменения в движении, которые стоит учитывать.

На проспекте 60-летия Октября с 1 по 23 марта в выходные дни будет вводиться временная выделенная полоса. Это связано с закрытием участка "Октябрьская" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро.

На Новозаводской улице с 1 по 4 марта в ночное время будет ограничено движение – закрыта 1 полоса из-за работ по сносу зданий. Также на некоторых участках будет временно запрещена парковка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогиметрогородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика