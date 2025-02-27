Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

В столице работают больше 30 тысяч некоммерческих организаций, около 10 тысяч из них – социально ориентированные. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, город предоставляет НКО информационную, финансовую и имущественную поддержку. В частности, создана сеть коворкинг-центров с бесплатными услугами, а также проводятся грантовые конкурсы.

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