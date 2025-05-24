В Москве с 14 июня заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта

С 14 июня в Москве начнут работать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Как сообщили в Дептрансе, одна из них появится на дублере Большой Академической улицы на Северо-Западной хорде.

Всего проект охватит 23 маршрута в городе и пригороде. Ежедневно этими маршрутами пользуются около 135 тысяч человек. Благодаря выделенным полосам движение автобусов и электробусов станет быстрее и стабильнее.

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