В Москве 31 мая и 1 июня перекроют улицы из-за марафона и триатлона

В субботу, 31 мая, в Москве временно ограничат движение на ряде набережных и центральных улиц – это связано с проведением забега "Зеленый марафон". Как сообщили в департаменте транспорта, проезд перекроют на Москворецкой улице, Варварке, а также на Кремлевской, Пречистенской, Лужнецкой, Фрунзенской и других набережных.

В воскресенье, 1 июня, с 06:00 до 16:00 в Северо-Западном и Западном округах пройдет "Большой Московский триатлон". В это время движение на ряде улиц также будет перекрыто, а на Крылатской улице запретят парковку до окончания соревнований.

Подробнее – в программе Москва 24.