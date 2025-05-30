Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 08:45

Транспорт

В Москве 31 мая и 1 июня перекроют улицы из-за марафона и триатлона

В Москве 31 мая и 1 июня перекроют улицы из-за марафона и триатлона

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В субботу, 31 мая, в Москве временно ограничат движение на ряде набережных и центральных улиц – это связано с проведением забега "Зеленый марафон". Как сообщили в департаменте транспорта, проезд перекроют на Москворецкой улице, Варварке, а также на Кремлевской, Пречистенской, Лужнецкой, Фрунзенской и других набережных.

В воскресенье, 1 июня, с 06:00 до 16:00 в Северо-Западном и Западном округах пройдет "Большой Московский триатлон". В это время движение на ряде улиц также будет перекрыто, а на Крылатской улице запретят парковку до окончания соревнований.

Подробнее – в программе Москва 24.

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