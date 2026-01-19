Форма поиска по сайту

19 января, 17:25

Шоу-бизнес

Рэпер Macan окунулся в прорубь на Крещение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/1macan

Российский рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.), который в данный момент проходит службу, искупался в проруби на Крещение вместе с сослуживцами. Об этом стало известно из публикации в аккаунте музыканта в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"С праздником", – подписал он видеоролик.

На опубликованных кадрах рэпер окунается в ледяную воду.

Православные христиане традиционно отмечают Крещение Господне или, Богоявление, 19 января. В этот день проводятся купания в проруби.

В прошлом году стали распространяться призывы с "отменой" Macan. Основными причинами послужили нахождение музыканта за границей и якобы игнорирование шестой повестки в военкомат.

Сам исполнитель после этого заявил, что отправится на службу, а также призвал не верить слухам, распространенным в СМИ. При этом он отметил, что уже приходил в военкомат и получал повестку. Однако 15 октября стало известно, что рэпер не прибыл в сборный пункт военного комиссариата.

Срочную службу Macan начал только 28 ноября в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В его задачи входит охрана порядка в Московском регионе.

