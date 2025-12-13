Форма поиска по сайту

13 декабря, 20:48

Шоу-бизнес

В Росгвардии опровергли новости о привилегиях рэпера Macan на службе

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

У рэпера Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) нет никаких привилегий и послаблений на службе в армии. Об этом заявили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее в СМИ появилась информация, что для артиста могут действовать особые условия. По данным источников журналистов, для рэпера якобы был выделен отдельный сопровождающий, который его защищает. Также появились сообщения о наказании военнослужащего, который снял на видео исполнителя, курящего в неположенном месте.

"В настоящее время рядовой Косолапов готовится к принятию военной присяги. Сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Косолапова, также недостоверны", – рассказали в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что Macan размещен в стандартных условиях наравне с остальными военнослужащими. Питается он также в установленном порядке вместе со всем личным составом.

В конце сентября в России призвали "отменить" Macan из-за его якобы нахождения за границей и предполагаемого игнорирования шестой по счету повестки из военкомата.

Позже сам артист заявил, что намерен отправиться на службу, и призвал не доверять слухам, распространяемым в СМИ. Он уточнил, что к тому моменту уже являлся в военкомат и получал повестку.

Срочную службу Macan начал 28 ноября. Позднее стало известно, что в его задачи входит охрана порядка в Московском регионе. Кроме того, как и все новобранцы, он должен пройти курс молодого бойца.

