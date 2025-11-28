Росгвардия заявила, что рэпер Macan будет охранять порядок в Московском регионе

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) во время прохождения срочной службы будет принимать участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан в Московском регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

Исполнитель уже прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Он, как и все новобранцы, пройдет курс молодого бойца, который включает в себя огневую, физическую и специальную подготовку.

В ведомстве напомнили, что в войсках правопорядка проходили службу многие известные люди, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, губернатор Московской области Алексей Воробьев, актеры Антон Макарский и Андрей Чубченко.

В конце сентября Macan призвали "отменить" в России за то, что он находился за границей и якобы проигнорировал уже шестую повестку в военкомат.

Сам исполнитель после этого заявил, что отправится на службу, а также призвал не верить слухам, которые распространяют СМИ. При этом он отметил, что уже приходил в военкомат и получал повестку. Однако 15 октября стало известно, что рэпер не приехал в сборный пункт военного комиссариата.

Через некоторое время Macan сообщил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он добавил, что не уезжал за границу и не скрывался.

