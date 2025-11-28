Отец Macan сообщил, что рэпер находится в военкомате

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) уже прибыл в военкомат для оформления документов, чтобы отправиться на службу. Об этом RT сообщил отец исполнителя Кирилл Косолапов.

Также мужчина подтвердил, что исполнитель будет проходить срочную службу в отряде спецназа "Витязь".

В конце сентября Macan призвали "отменить" в России за то, что он находился за границей и якобы проигнорировал уже шестую повестку в военкомат.

Сам исполнитель после этого заявил, что отправится на службу, а также призвал не верить слухам, которые распространяют СМИ. При этом он отметил, что уже приходил в военкомат и получал повестку. Однако 15 октября стало известно, что рэпер не приехал в сборный пункт военного комиссариата.

Через некоторое время Macan сообщил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он добавил, что не уезжал за границу и не скрывался. По данным журналистов, он может отправиться служить в элитный спецназ Росгвардии "Витязь".