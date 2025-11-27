SHOT: рэпер Macan отправится на службу в элитный спецназ Росгвардии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) отправится служить в элитный спецназ Росгвардии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что исполнитель распределен в центр спецназначения "Витязь", который занимается борьбой с терроризмом, освобождением заложников, а также пресечением массовых беспорядков.

В 2002 году отряд освобождал заложников на мюзикле "Норд-Ост". За время его существования 16 спецназовцев получили звание Героев России.

В конце сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал "отменить" Macan в России за то, что он находился за границей и якобы проигнорировал шесть повесток в военкомат.

После этого исполнитель заявил, что отправится на службу, а также призвал не верить слухам, которые распространяют СМИ. При этом он отметил, что уже приходил в военкомат и получал повестку. Однако 15 октября стало известно, что рэпер не явился в сборный пункт военного комиссариата.

Юрист Александр Хаминский заявлял, что музыканту грозит ответственность за неявку в военкомат: штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Через некоторое время Macan сообщил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он добавил, что не уезжал за границу и не скрывался.

