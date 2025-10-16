Отец рэпера Macan прокомментировал ситуацию с неявкой сына в военкомат

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Повестка в военкомат рэперу Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) была выдана на совершенно другую дату, рассказал изданию Super.ru отец исполнителя Кирилл Косолапов.

Он признался, что не сможет ничего сообщить по поводу ухода сына в армию, так как не владеет информацией.

"Если вы про вчерашний кейс, то никакой вчера даты не было – повестка на совершенно другое число. Примерно на конец ноября, но дату я вам не скажу – не владею информацией", – рассказал Косолапов.

Отец рэпера добавил, что он, как и всякий родитель, поддерживает своего сына. Однако деталей по поводу рода войск, куда распределят Macan, тоже нет.

В конце сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал "отменить" Macan в России. СМИ утверждали, что рэпер находится за границей и якобы игнорирует уже шестую повестку в военкомат.

Тогда Macan заявил, что отправится служить в армию, а также призвал не верить желтым СМИ. При этом он отметил, что уже был в военкомате и получил повестку. Однако 15 октября стало известно, что музыкант не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве.

После этого юрист Александр Хаминский заявил, что реперу грозит ответственность за неявку в военкомат: штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.