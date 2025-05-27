Калюжный рассказал, что в армии будет скучать по друзьям и работе

Фото: ТАСС/Мила Степанян

Актер и музыкант Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы" и фильму "Красный шелк", отправился на срочную службу в армию, передает ТАСС.

Он рассказал, что будет скучать по друзьям и работе. Однако актер выразил надежду, что по нему не будет скучать работа.

"Коллеги, зовите! Всегда с удовольствием. Нужно время, чтобы соскучиться. Хотя ладно! Мне кажется, я не даю соскучиться", – сказал Калюжный.

В армию музыканта провожали родственники, друзья и знакомые. Генпродюсер ГКС-МЕДИА Григорий Сухов рассказывал, что у Калюжного боевое настроение и он готов ко всем тяготам и лишениям воинской службы. По его словам, актер сам решил пойти служить.

Калюжный ушел в армию с призывного пункта на Угрешской улице в Москве.

В начале марта в отношении актера возбудили дело об уклонении от срочной службы в армии. В правоохранительных органах сообщали, что во время осеннего призыва Калюжный не пришел на сборный пункт. Сам музыкант опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы.