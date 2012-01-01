"Ветераны России" предложили актеру Калюжному отправиться в зону СВО

Звезда сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в уклонении от службы в армии. Актер ситуацию пока не прокомментировал, однако к следователю явился. Подробности – в материале Москвы 24.

Уголовное дело

Фото: Москва 24/Никита Симонов

5 марта в СМИ появилась новость, что против Глеба Калюжного заведено уголовное дело об уклонении от военной службы. По данным собеседников издания "Коммерсант", была проведена доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что актер прописан в Химках, а временно зарегистрирован в Москве и именно по столичному адресу состоял на военном учете. При этом Глеб проживал в других квартирах, а повестки приходили по месту регистрации.

В свою очередь, телеграм-канал Shot сообщил, что Калюжный якобы шесть лет игнорировал повестки, которые ему регулярно присылали с 2019 года.

Однако, по данным СМИ, 17 октября прошлого года Глеб все-таки посетил призывной пункт. Там не увидели причин для отсрочки от службы и обязали Калюжного явиться через неделю в сборный пункт, откуда призывников направляют в воинские части. Туда актер так и не пришел, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, по информации телеграм-канала Mash, звезда "Вампиров средней полосы" в ноябре 2024 года обращался в больницу с травмой головы и ушибами, полученными якобы в результате падения на скользком участке улицы. Актер сообщил медикам, что даже потерял сознание от удара. Калюжный пожаловался на боль, тошноту и головокружение, но при этом отказался от обследования. СМИ предположили, что таким образом Глеб пытался получить отсрочку от армии.

6 марта Калюжный в сопровождении адвоката прибыл к следователю, но комментировать журналистам разговор по делу отказался.

"Не опозориться окончательно"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Если вина Калюжного будет доказана, ему придется сделать перерыв в карьере уже не на год: максимальное наказание за правонарушение – лишение свободы на срок до двух лет, сообщают СМИ.

Пока сам актер молчит, его мать Наталья в недоумении, ведь сын, по ее словам, является студентом.

"Он учится официально в "Синергии". Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит", – заявила женщина.

В свою очередь, глава организации "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с News.ru отметил, что актер еще может спасти репутацию, если подпишет контракт с Минобороны и отправится на СВО.





Ильдар Резяпов глава организации "Ветераны России" Мы знаем, что против Глеба уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, однако он все равно сохранит право подписать контракт с Минобороны России и отправиться на СВО или вступить в одно из добровольческих подразделений. Еще не поздно исправиться и не опозориться окончательно перед всей страной.

Не имея профильного образования, Калюжный является одним из самых востребованных молодых актеров. В его фильмографии уже около трех десятков картин. Он также записал несколько музыкальных альбомов.

Кинокарьера Глеба началась в 16-летнем возрасте с фильма "14+". На его счету популярные сериалы "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки", драма "Черная весна". 18 февраля состоялась премьера российско-китайского проекта "Красный шелк", в котором Калюжный сыграл с Милошем Биковичем и Еленой Подкаминской.