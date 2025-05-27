Актера Глеба Калюжного проводили в армию

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы" и фильму "Красный шелк", отдал лейтенанту паспорт в призывном пункте в Москве и отправился служить в армию. Об этом рассказал телеканалу "360" генпродюсер ГКС-МЕДИА Григорий Сухов.

По его словам, артиста провожали родственники, друзья, знакомые.

"Настроение боевое, у Глеба мужественный стержень присутствует, готов ко всем тяготам и лишениям воинской службы", – сказал Сухов.

Как подчеркнул продюсер, актер сам решил пройти военную службу.

"После съемок в фильме "Малыш" в Донбассе этот выбор укоренился уже железобетонно. Поэтому Глеб закрыл вопросы по учебе и продолжит ее после службы в армии", – заявил генпродюсер.

По данным СМИ, Калюжный ушел в армию с призывного пункта на Угрешской улице в Москве.

В начале марта в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. В правоохранительных органах пояснили, что во время осеннего призыва актер не пришел на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу.

Сам Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытается избежать службы, заявив, что является патриотом, а появившиеся в Сети материалы являются не более чем слухами.

