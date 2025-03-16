Представитель Эйдельштейна опровергла новость о проблемах актера с военкоматом

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Представитель актера Марка Эйдельштейна Ольга Малаева опровергла информацию о том, что актер не явился в военкомат. В беседе с ТАСС она уточнила, что никаких проблем с этим быть не должно.

Соответствующие слухи появились в телеграм-канале Mash. СМИ писали, что актера якобы начал разыскивать военный комиссариат Нижнего Новгорода, в котором он прописан, пока Эйдельштейн находился за границей.

"Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности", – пояснила Малаева.

Представитель уточнила, что Эйдельштейн числится студентом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ), куда уже приехал после окончания наградного сезона.

"Мы уточним все детали по документам", – добавила она.

Сам же актер в опубликованном позже ролике в Mash рассказал, что вернулся в родной город, чтобы решить эту проблему. Артист пояснил, что вопросы появились из-за того, что он вовремя не сдал сессию и не отнес документы.

Ситуацию также прокомментировали и в ННГУ, заявив, что Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии.

"В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 Филология Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку", – заявил сотрудник пресс-службы вуза в беседе с РИА Новости.

Однако он уточнил, что артист, скорее всего, останется без стипендии. В свою очередь, ректор ННГУ Олег Трофимов в своем телеграм-канале пожелал Эйдельштейну успехов, а всем студентам напомнил о важности сдачи сессии в установленные сроки.

Проблемы с отсрочкой от армии появились также и у другого российского актера – Глеба Калюжного. В его отношении возбудили уголовное дело об уклонении.

В правоохранительных органах пояснили, что во время осеннего призыва актер не пришел на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу. При этом оснований для отсрочки у него не было, а по состоянию здоровья Калюжный годен к службе.

Позже он посетил следователя. Во время беседы с ним и адвокатом решался вопрос о том, пойдет ли Калюжный служить в армию или понесет уголовную ответственность.