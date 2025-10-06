Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 20:23

Шоу-бизнес

Рэпер Macan сообщил, что отправится служить в армию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/1macan

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) сообщил в своем телеграм-канале, что отправляется на срочную военную службу.

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня (6 октября 2025 года. – Прим. ред.) был в военкомате, получил повестку. Идем служить", – говорится в публикации.

Ранее журналисты сообщили, что 23-летний музыкант находится за границей и якобы игнорирует шестую повестку в военкомат.

В связи с этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал "отменить" артиста в России. Он подчеркивал, что рэпер использует страну только для заработка денег.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика