Рэпер Macan не пришел в сборный пункт военного комиссариата в Москве

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, передает РИА Новости.

Телеграм-канал Mash ранее писал, что музыкант должен явиться в военкомат в среду, 15 октября. Журналисты ждали появления артиста около сборного пункта.

В конце сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал "отменить" Macan в России.

Как утверждали СМИ, рэпер находился за границей и якобы игнорировал уже шестую повестку в военкомат. В связи с этим Бородин заявил, что если объявить исполнителя в розыск, то компетентные органы могли бы быстро исправить ситуацию.

Однако позже Macan написал в своих соцсетях пост, в котором рассказал, что идет на срочную военную службу. При этом он призвал не верить СМИ и отметил, что уже был в военкомате и получил повестку.