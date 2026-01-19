Форма поиска по сайту

19 января, 16:22

Город

В Москве на три месяца закрыли музыкальную школу из-за шума

Фото: depositphotos/andreyuu

В Москве на три месяца приостановили работу музыкальной школы после экспертного заключения о превышении уровня шума. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Никулинский суд признал владелицу школы "РИТМ", располагающейся в жилом доме по улице Мосфильмовской, Ольгу Ким виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Суд постановил, что музыкальное учреждение нарушило действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Работу школы приостановили на 90 дней начиная с 12 января 2026 года.

В сентябре прошлого года идентичное предупреждение с дальнейшей приостановкой деятельности на 90 дней уже выносилось музыкальной школе, однако меры по снижению шума остались проигнорированными.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирных домов могут начать платить штрафы за уборку и громкие звуки бытовой техники, включая пылесос и стиральную машину, в ночное и вечернее время.

К шумным звукам относятся также громкий телевизор или музыка, ремонтные работы, продолжительный лай собак или мяуканье кошек, пение, крики, громкие разборки и вечеринки.

"Специальный репортаж": соседские войны

