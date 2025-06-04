04 июня, 07:15Транспорт
Эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов
Московские эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов. Он позволит регулировать соблюдение скорости.
Для этого разработана формула по показателю времени, умноженному на пройденный путь и коэффициент. Минимальная цена за аренду получается при перемещении со скоростью до 15 километров в час. Тогда не нужны будут ни штрафы, ни ограничения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.