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04 июня, 07:15

Транспорт

Эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов

Эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов

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Московские эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов. Он позволит регулировать соблюдение скорости.

Для этого разработана формула по показателю времени, умноженному на пройденный путь и коэффициент. Минимальная цена за аренду получается при перемещении со скоростью до 15 километров в час. Тогда не нужны будут ни штрафы, ни ограничения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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