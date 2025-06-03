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03 июня, 22:30

Транспорт

Москвичам рассказали, почему монорельс решили заменить парком

Москвичам рассказали, почему монорельс решили заменить парком

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На северо-востоке Москвы предлагают создать первый в России прогулочный парк на высоте. Его планируют построить на месте устаревшего монорельса. Он давно не используется как полноценный транспорт – вагоны вмещают всего несколько человек, курсируют редко, а пассажиропоток за 10 лет упал в 10 раз.

Вместо этого москвичам предлагают зону отдыха площадью 40 тысяч квадратных метров с аллеями, беговой дорожкой и кафе. Новый парк соединит пять столичных районов и станет зеленым маршрутом между крупнейшими парками города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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