Новости

Новости

24 января, 08:36

Спорт

Овечкин забросил 918-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/DARRYL DYCK

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив соответствующий рекорд. Об этом передает ТАСС.

Во время гостевого матча с "Калгари" на 60-й минуте он прервал свою безголевую серию из пяти матчей. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Вашингтон Кэпиталз".

Уточняется, что на счету Овечкина теперь 995 голов с учетом плей-офф (918 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016).

917-ю шайбу капитан "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин забросил в выездном матче с "Нэшвилл Предаторз". Тогда заброшенная шайба Овечкина стала для него 20-й в нынешнем сезоне. На тот момент лишь один хоккеист опережал россиянина по количеству сезонов с более 20 голами в истории НХЛ – канадец Горди Хоу.

