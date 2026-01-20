Вратарь "Флориды" Бобровский подрался с голкипером "Сан-Хосе" Недельковичем

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Российский вратарь клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский подрался с американским голкипером "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем в ходе матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Потасовка началась в третьем периоде, Неделькович стал ее участником у своих ворот. Затем к спортсменам подъехал Бобровский и включился в драку. В результате оба вратаря получили по пять минут штрафа и по две минуты за то, что покинули ворота.

Ранее "Флорида Пантерз" проиграла "Каролине Харрикейнз" со счетом 1:9. В этом матче Бобровский отразил 26 из 35 бросков. Впервые за всю свою карьеру российский хоккеист не смог отбить девять шайб. В других играх он пропускал не более восьми бросков.

Недавно глава НХЛ Гэри Беттмэн выразил надежду, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжит играть в лиге. Он уточнил, что решение о продолжении карьеры в НХЛ спортсмен будет принимать самостоятельно.