Хоккеист Демидов отметился уникальным достижением в истории "Монреаля"

Фото: ТАСС/AP/Graham Hughes

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов набрал 10 очков в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем продемонстрировал лучший результат для новичков команды за последние 36 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на 2 ноября "Монреаль" сыграл дома с "Оттавой". Счет составил 4:3 в пользу "Монреаля".

В составе хозяев шайбы забросили Коул Кофилд (8-я минута), Юрай Слафковски (10-я), Демидов (58-я) и Алекс Ньюхук (62-я). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (32-я минута), Майкл Амадио (40-я) и Тим Штюцле (53-я).

В 12 матчах своего первого полноценного сезона Демидов смог забросить 3 шайбы и отдать 7 передач. Быстрее всех в истории "Монреаля" отметку в 10 набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо.

Ранее нападающий хоккейного клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов быстрее всех в истории команды набрал 400 очков. В игре против "Сан-Хосе" россиянин сделал три результативных паса и набрал 400 (190 шайб + 210 передач) очков в 329 матчах НХЛ. Таким образом, Капризов побил рекорд словацкого хоккеиста Мариана Габорика.

