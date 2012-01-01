Москвичам назвали пять живописных веломаршрутов

В 2025 году в столице пройдут пять велофестивалей, которые соберут тысячи участников со всей страны. Какие живописные места города идеально подойдут для велотренировок перед соревнованиями – в материале Москвы 24.

От "Музеона" до парка Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один из самых удобных столичных маршрутов с широкими трехметровыми велодорожками начинается в парке искусств "Музеон". Это не только место, где можно отдохнуть от суеты, но и скульптурный музей под открытым небом. Ехать нужно параллельно Крымской набережной, чтобы следом попасть к зданию Новой Третьяковской галереи, а после оказаться в Парке Горького и увидеть местные достопримечательности, в том числе ажурную беседку, музей "Гараж", а также Большой Голицынский пруд. Следующей локацией станет Нескучный сад, следом – Воробьевы горы и главное здание МГУ. Завершить маршрут можно в парке Победы. Весь путь составит порядка 16 километров.

Любителям красивых видов

В поиске запоминающихся видов можно прокатиться по набережным Москвы-реки. Стартовать лучше на Нагатинской набережной, затем доехать до Новоспасского мостаи перейти на другой берег. Дальше путь лежит через сердце столицы – Кремль, храм Христа Спасителя и стадион "Лужники". Следом нужно проехать по Новодевичьей, Саввинской, Смоленской и Краснопресненской набережным. Финальной точкой станет "Москва-Сити" – таким образом можно преодолеть чуть меньше 30 километров.

Изучить ВДНХ и район Останкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для тех, кто боится запутаться в картах, идеальным местом для велопрогулки станет ВДНХ. Много пространства, понятная навигация, десятки павильонов и арт-объектов, не заметить которые невозможно. А продолжить маршрут можно в Ботаническом саду и парке "Останкино", прокатившись мимо телецентра. В таком случае удастся проехать не менее 12 километров.

Прогуляться по местам Толстого

Набережная Северного речного вокзала – еще одно место для любителей прокатиться с ветерком. Если продолжить путь по велодорожке вдоль Ленинградского шоссе, можно попасть в парк "Покровское-Стрешнево", вековые деревья которого помнят Льва Толстого. Здесь же можно сделать остановку у родника "Царевна Лебедь". Несмотря на то что источник находится в глубине парка, пропустить его трудно: вокруг всегда много людей. Маршрут небольшой и в общей сложности составит не более 5 километров.

Тихие парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для более спокойных велопрогулок можно выбрать столичные парки – к примеру, Олимпийскую деревню. Кольцевой маршрут начинается со стороны улицы Лобачевского, где расположен главный вход. По пути удастся полюбоваться декоративными прудами и мостиками. Сам путь не такой простой, как может показаться на первый взгляд, – местами хорошо ощущаются перепады высот.

Еще один удобный парк с ухоженными велодорожками – "Сокольники". Если захочется уехать подальше от людей, можно заехать в более дикую часть.

Хорошим местом для легкой тренировки станет Измайловский парк, где можно прокатиться мимо спортивных площадок, шахматно-шашечного павильона, музыкальной беседки и большого колеса обозрения.

