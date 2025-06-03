В Смоленске задержаны мошенницы, похитившие 52 млн рублей у предпринимателя

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Правоохранители задержали четырех женщин, которые подозреваются в хищении у смоленского бизнесмена 52 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Мужчина 1969 года рождения обратился в середине мая в полицию. По его словам, в декабре 2021 года он познакомился с женщиной на сайте знакомств и начал с ней общаться. Сперва они говорили на отвлеченные темы, однако после девушка предложила бизнесмену вложить деньги в покупку земли в Саратовской области, а затем перепродать ее.

В результате на протяжении трех лет мужчина направлял на предоставленные женщиной счета деньги в разном размере. Параллельно предприниматель продолжал переписываться с девушкой. Однако бизнесмен заподозрил неладное, когда сумма переведенных средств составила 52 миллиона рублей. Он предположил, что его обманули мошенники, поэтому заявил в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители определили, что причастные к случившемуся живут в частном доме на территории СНТ в Саратовской области. В результате оперативники задержали четырех женщин в возрасте от 20 до 35 лет. У них изъяли телефоны и банковские карты, с помощью которых они обналичивали деньги.

Женщин доставили в Смоленск для проведения следственных мероприятий. Две из них уже арестованы. В отношении еще двоих избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мошенники обманули пережившего блокаду жителя Санкт-Петербурга. 91-летний мужчина рассказал, что в период с 19 по 27 мая ему несколько раз звонила неизвестная, которая убедила его передать курьеру 43 399 360 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.