ТАСС: обманутый более чем на 50 млн рублей бывший профессор МГУ покончил с собой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Бывший профессор МГУ, который отдал аферистам более 50 миллионов рублей, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, мошенники сначала убедили бывшего профессора перевести накопления якобы на безопасный счет, а после – продать две квартиры и передать им вырученные за них деньги.

Тело профессора нашли за городом, где незадолго до смерти он виделся с другом. Мужчина рассказал, что во время встречи ученый выглядел расстроенным и говорил о проблемах. В личных вещах погибшего нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничеству.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, отметили правоохранители.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что в России мошенники стали чаще использовать единое окно для обмана. Во время телефонного разговора аферисты якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств.

Мошенники убеждают людей перевести деньги на "защищенный" счет в банке. Такими действиями преступники создают видимость "серьезности" и "официальности".

Специалисты напомнили, что никаких "специальных безопасных счетов" для переводов нет. Работники государственных ведомств не просят граждан делать какие-либо переводы денег и другие операции со счетами. Граждан призвали игнорировать звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали.