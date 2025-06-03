Башня со "срезанным" фасадом появится в Беговом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деловой комплекс со "срезанным" фасадом построят в Беговом районе Москвы. Его общая площадь составит 88 тысяч квадратных метров, сообщил главный архитектор столицы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Силуэтную башню выполнят из структурного остекления. Образ будет дополнен ламелями со встроенным в торец фасадным освещением.

Здание появится по адресу 1-я улица Ямского Поля, владение 12. В нем будет также создан подземный паркинг, рассчитанный на 239 мест, и установлена современная система безопасности "Умный офис".

"По задумке архитекторов, образ комплекса символизирует кубок победителей, который расширяется кверху, и служит отсылкой к истории места, где находился завод по производству часов "Слава". Фасад здания состоит из плоской и выгнутой частей", – рассказал архитектор.

Фасад выгнутой части специалисты создадут, воспользовавшись методом холодной гибки стекла. В высоту башня составит 225 метров. В ней разместятся лобби, коммерческие и подсобные помещения. Со стороны главного входа лобби отделят от улицы витражами. На входной группе и зоне террасы установят большой навес.

"Это новый этап в развитии Белорусского делового района. BELL станет архитектурной доминантой локации, новой точкой притяжения бизнес-сообщества столицы", – подчеркнула гендиректор MR Мария Литинецкая.

Небоскреб расположится рядом со станцией метро "Белорусская". Москомархитектура уже выдала свидетельство на объект, разработанный компанией UNK.

В апреле в 10 административных округах Москвы построили 37 объектов недвижимости площадью около 990 тысяч квадратных метров. В рамках этих проектов были возведены жилые здания, объекты социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры. В частности, город и инвесторы построили три торгово-бытовых здания, два детских сада и два объекта здравоохранения.