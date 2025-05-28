37 объектов недвижимости были построены в апреле 2025 года в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 10 административных округах Москвы в апреле построили 37 объектов недвижимости площадью около 990 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Они появились в 24 районах города. В их числе – жилые здания, объекты социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры. В частности, в апреле город и инвесторы построили три торгово-бытовых здания, два детских сада и два объекта здравоохранения", – отметил заммэра.

Одним из приоритетных проектов Москвы является развитие особой экономической зоны и локализация высокотехнологичных производств, указано в сообщении.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на площадке "Руднево" в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию новый административно-производственный корпус. Там разместят:



производства, специализирующиеся на выпуске беспилотных систем;

производства изделий для нейрохирургии, травматологии и ортопедии.

"Сегодня на площадке "Руднево" размещено 25 компаний, которыми создано 3,4 тысячи новых рабочих мест и проинвестировано 12,8 миллиарда рублей", – добавил он.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в апреле в столице появились детский сад на 350 мест на Мостовой улице в Троицке и торговый центр площадью более 4,4 тысячи квадратных метров на улице Анны Ахматовой в районе Внуково.

"В здании ТЦ разместились разноразмерные помещения под магазины и супермаркеты. Для удобства посетителей большая часть из них располагает входом как со стороны внутренней галереи торгового центра, так и со стороны улицы", – сказал Овчинский.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков пояснил, что строительство зданий и сооружений на всех этапах проходило под контролем инспекторов комитета.

"В рамках контрольно-надзорных мероприятий проводились выездные проверки", – пояснил председатель Мосгосстройнадзора.

В них в том числе принимали участие эксперты подведомственного Центра экспертиз для инструментального контроля качества возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проекта и утвержденного архитектурно-градостроительного решения, заключил Слободчиков.

Ранее председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская сообщала, что на Кантемировской улице в столичном районе Царицыно построят производственный комплекс. Площадь участка составляет 4,7 гектара.

По ее словам, в комплексе разместят помещения для научно-производственной деятельности, выпуска компонентов для автомобилестроения и легкой промышленности, офисные блоки и инфраструктуру для обслуживания автомобилей.