Новый производственный комплекс построят в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производственный комплекс построят на Кантемировской улице в столичном районе Царицыно. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

"Площадь участка – 4,7 гектара. Общая площадь объекта составит около 64 тысяч квадратных метров, из которых 46 тысяч отведено под реконструкцию существующего сооружения, а 18 тысяч – под новое строительство", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, площадь здания составит 18 тысяч квадратных метров. Новый комплекс станет вкладом в формирование современной промышленной инфраструктуры Москвы.

Благодаря его многофункциональному назначению можно будет сформировать дополнительные точки притяжения бизнеса. В комплексе разместят помещения для научно-производственной деятельности, выпуска компонентов для автомобилестроения и легкой промышленности, офисные блоки и инфраструктуру для обслуживания автомобилей.

Новый комплекс призван усилить отрасль за счет своего выгодного расположения рядом с ключевыми магистралями. Также создание рабочих мест поддержит кадровый потенциал, а современные производственные мощности смогут повысить конкурентоспособность промышленности Москвы.

Ранее сообщалось, что квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове в рамках программы комплексного развития территорий. Там реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара, расположенный у станции Аэропорт Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Реализация проекта позволит создать около 720 рабочих мест.

