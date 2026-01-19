Форма поиска по сайту

19 января, 17:03

Город

Столичные ветврачи спасли 13-летнего цвергпинчера с тяжелыми диагнозами

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Специалисты Зеленоградской ветклиники спасли 13-летнего цвергпинчера по кличке Бусинка, которая поступила с множеством тяжелых диагнозов. Историю возрастной пациентки рассказали в телеграм-канале ГБУ "Мосветобъединение".

Собака поступила на прием к ветврачу Надежде Кузиной летом 2025 года. Бусинка отказывалась от корма, а также имела новообразования на молочных железах с патологическими выделениями.

На первом этапе специалисты провели комплексное обследование – анализы крови, УЗИ, эхокардиографию и рентген. Выяснилось, что собаку мучила хроническая зубная боль, осложненная воспалительными процессами. Кроме того, были диагностированы гидрометра (скопление серозной жидкости в полости матки у животных. – Прим. ред.) и поликистоз яичников.

Лечение начали с устранения источника постоянной боли. Во время операции собаке удалили 16 пораженных зубов, выявив абсцессы, периостит, пародонтит и ороназальные свищи.

После восстановления в конце августа Бусинке провели второе хирургическое вмешательство, удалив матку и яичники, а также одну гряду молочных желез. В октябре состоялась третья операция, в ходе которой удалили вторую гряду. Гистологическое исследование показало аденокарциному молочной железы.

Из-за злокачественного характера опухоли одного хирургического лечения оказалось недостаточно. С конца октября Бусинка начала курс химиотерапии. Перед каждым введением препаратов врачи контролировали показатели крови, а владелица строго соблюдала схему поддерживающей терапии для снижения токсической нагрузки. В итоге собака успешно прошла все четыре курса внутривенной химиотерапии.

Сейчас Бусинка завершила лечение и находится на этапе восстановления. Через три месяца ей предстоит контрольное обследование. По словам врача, несмотря на серьезный диагноз и возраст, пациентка стала заметно активнее, хорошо ест, играет и радует окружающих.

"У собаки был целый набор патологий, но здоровое сердце и владельцы, которые не сдались, доверились врачу и отважились пройти долгий и сложный путь лечения длиной уже более шести месяцев, помогают ей преодолевать болезнь", – отметила Кузина.

Ранее столичные ветеринары спасли жизнь бездомному коту с травмой лапы. Животное подобрали строители метрополитена. Оказалось, что на правой тазовой конечности у питомца была обширная скальпированная рана, кожа полностью отсутствовала.

Чтобы сохранить коту жизнь, было принято решение об ампутации. Спустя несколько недель под наблюдением состояние животного стабилизировалось.

