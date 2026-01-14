Форма поиска по сайту

14 января, 15:07

Город

Столичные ветеринары спасли 15-летнего кота с большим камнем в мочевом пузыре

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Ветеринары Калининской клиники спасли 15-летнего кота Маркиза с большим камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Животное доставили в ветклинику с жалобами на вялость. Коту сделали рентген и УЗИ. По результатам исследований у питомца выявили в мочевом пузыре уролит (твердый биогенный минеральный конкремент в моче животных. – Прим. ред.) крупных размеров.

Хирург Сергей Евсеев прооперировал кота, вытащив из мочевого пузыря камень длиной в 3 сантиметра, а также уролит поменьше.

"В холодный период нередко обостряются заболевания мочеполовой системы, будьте внимательны к питомцам", – предупредили в ГБУ "Мосветобъединение", пожелав Маркизу скорейшего выздоровления.

Ранее столичные ветеринары спасли жизнь бездомному коту с травмой лапы. Животное подобрали строители метрополитена. Оказалось, что на правой тазовой конечности у питомца была обширная скальпированная рана, кожа полностью отсутствовала.

Хирург Дарья Матвеева из Бутовской ветклиники заявила, что спасти лапу было невозможно. Чтобы сохранить коту жизнь, было принято решение об ампутации. Через пару недель питомец прибыл на прием в хорошем стабильном состоянии и в компании владельцев.

Сотрудники "СпасРезерва" спасли кота, застрявшего в обшивке здания в Москве

животныегород

