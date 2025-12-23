Московские ветеринары спасли бездомного котенка с неразвитой брюшной стенкой

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Советской государственной ветклиники спасли котенка с большим количеством серьезных проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

Как уточнили в ведомстве, клиенты клиники случайно заметили на газоне у учреждения "крошечный комочек". Им оказался котенок, который не мог даже ходить, отметили в пресс-службе.



столичная госветслужба Первое чудо случилось сразу же: одна из посетительниц, ожидавшая приема со своим питомцем, взяла котенка под опеку. Врачи приступили к осмотру: состояние котенка было плачевным, он был ужасно грязным, истощенным и буквально кишел блохами, не мог нормально ходить, животик неестественным образом был увеличен.

При диагностике выяснилось, что проблемы даже серьезнее: у малыша была травма костей таза и большие трудности с пищеварением.

"Его кишечник буквально лежал под кожей из-за полного отсутствия брюшных мышц. Причина могла быть как во врожденной аномалии – гастрошизисе (отсутствии брюшной стенки), так и в последствиях тяжелой травмы", – рассказали специалисты.

Хирург Юлия Романова провела сложную операцию, вживив специальную сетку, которая стала для котенка новой брюшной стенкой, надежно удерживающей внутренние органы.

После реабилитации котенок абсолютно здоров и счастлив в своей новой семье. В ведомстве уточнили, что ему дали кличку Вася, а его главным "воспитателем" стал взрослый кот Мухич, который принял малыша как родного.

Ранее специалисты помогли кошке с крючком, застрявшим в лапе. Животное наступило на острый предмет, когда хозяин разбирал рыболовные снасти.