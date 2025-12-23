Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 08:00

Общество

Московские ветеринары спасли бездомного котенка с неразвитой брюшной стенкой

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Советской государственной ветклиники спасли котенка с большим количеством серьезных проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

Как уточнили в ведомстве, клиенты клиники случайно заметили на газоне у учреждения "крошечный комочек". Им оказался котенок, который не мог даже ходить, отметили в пресс-службе.

Первое чудо случилось сразу же: одна из посетительниц, ожидавшая приема со своим питомцем, взяла котенка под опеку. Врачи приступили к осмотру: состояние котенка было плачевным, он был ужасно грязным, истощенным и буквально кишел блохами, не мог нормально ходить, животик неестественным образом был увеличен.
столичная госветслужба

При диагностике выяснилось, что проблемы даже серьезнее: у малыша была травма костей таза и большие трудности с пищеварением.

"Его кишечник буквально лежал под кожей из-за полного отсутствия брюшных мышц. Причина могла быть как во врожденной аномалии – гастрошизисе (отсутствии брюшной стенки), так и в последствиях тяжелой травмы", – рассказали специалисты.

Хирург Юлия Романова провела сложную операцию, вживив специальную сетку, которая стала для котенка новой брюшной стенкой, надежно удерживающей внутренние органы.

После реабилитации котенок абсолютно здоров и счастлив в своей новой семье. В ведомстве уточнили, что ему дали кличку Вася, а его главным "воспитателем" стал взрослый кот Мухич, который принял малыша как родного.

Ранее специалисты помогли кошке с крючком, застрявшим в лапе. Животное наступило на острый предмет, когда хозяин разбирал рыболовные снасти.

Читайте также


животныеобществоэксклюзив

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика