Московские ветеринары спасли кошку с крючком в лапе

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

В Москве специалисты помогли кошке Ксюше с крючком, застрявшим в лапе. Об этом сообщила столичная государственная ветеринарная служба.

Животное наступило на острый предмет, когда хозяин разбирал рыболовные снасти. За помощью обратились в Донскую ветеринарную клинику, где врач Ксения Законова извлекла крючок из лапы и обработала рану.

В ветслужбе посоветовали владельцам домашних животных хранить снасти в плотно закрытом ящике и не подпускать в нему питомцев. Питомцы чувствуют рыбный запах, который привлекает их, поэтому им захочется их попробовать.

Кроме того, ветеринары предупредили, что не стоит самостоятельно пытаться вытащить рыболовные крючки из мягких тканей, лучше обратиться в медучереждение. Если острый предмет прошел насквозь и виден кончик с зазубриной, при отсутствии сопротивления животным можно перекусить конец и вытащить две части с разных сторон.

Ранее столичные ветеринары помогли кролику со сложным переломом голени. Животному провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией. Перелом зафиксировали с помощью штифтов во внутренней полости кости. После длительной реабилитации кролик снова может бегать и прыгать.