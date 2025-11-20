Спасенная у "Ласточкиного гнезда" кошка Муся полностью восстановилась

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Кошка Муся, которая была спасена после инцидента у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, полностью оправилась от пережитого стресса. Об этом РИА Новости сообщила ялтинский ветврач Светлана Власенко, приютившая питомца.

"С Мусей все хорошо. Она полна оптимизма и игрового настроения", – заявила Власенко.

По ее словам, сейчас кошка живет полной жизнью. В частности, Муся предпочитает долгое время находиться на улице, а домой приходит лишь для того, чтобы согреться.

24-летний житель Санкт-Петербурга сбросил Мусю со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда" 23 февраля. Правоохранители спустя время задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что поступил подобным образом, так как кошка стала вырываться из его рук.

Через несколько дней выяснилось, что Муся жива. Оказалось, что кошка на протяжении трех суток находилась на обрыве среди камней и ледяного моря. В результате питомец был спасен. Тогда жизненно важные показатели были в порядке.

В апреле кошка обрела дом – отдельную комнату в ординаторской у Власенко. Ветврач объяснила, что возвращать животное в замок "Ласточкино гнездо" нельзя, поскольку там небезопасно. Она также отметила, что характер у Муси непростой.

