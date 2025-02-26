Ветеринар сообщила, что спасенная в Ялте кошка Муся чувствует себя хорошо

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Спасенная в Ялте кошка Муся, которую сбросили с обрыва в "Ласточкином гнезде", чувствует себя хорошо после проведенной в клинике ночи. Об этом рассказала наблюдающая ее ветеринар в чате "Помощь животным".

По словам специалиста, кошка получила терапию для устранения обезвоживания, воспалительного процесса и снятия стресса. Животному провели визуальный осмотр, термометрию, измерили давление и сахар.

"В переноске, в которой ее транспортировали с места происшествия, она чувствует себя в безопасности, поэтому она выбрала это место в качестве своего отдыха и спокойного сна", – добавила ветеринар.

Кошку сбросил с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса 24-летний мужчина из Санкт-Петербурга. Инцидент попал на видео, которое вскоре обнаружили правоохранители. По факту ЧП инициировали проверку. Затем полицейским удалось задержать злоумышленника и допросить. Подозреваемый признал вину, объяснив свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.

Позже оказалось, что кошка жива. Животное трое суток находилось на обрыве среди камней и ледяного моря. В свою очередь, врачи сообщали, что на теле кошки не наблюдается видимых повреждений. Однако ей нужно некоторое время провести в спокойном месте без людей и не на природе.