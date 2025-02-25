25 февраля, 17:46Происшествия
Кадры со спасенной в Ялте кошкой Мусей появились в Сети
Глава города выразила благодарность волонтерам и спасателям, которые оперативно работали после инцидента с животным. Она также отметила, что гордится жителями Ялты, многие из которых переживали о судьбе кошки.
Более подробно оценить состояние ее здоровья ветеринары смогут после помещения в стационар, где кошка пробудет около пяти дней.
Животное трое суток находилось на обрыве среди камней и ледяного моря. Кошку сбросил с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" 24-летний мужчина из Санкт-Петербурга.
Инцидент попал на видео, которое вскоре обнаружили правоохранители. В результате по факту ЧП была организована проверка. После полицейским удалось задержать злоумышленника и допросить. Подозреваемый признал вину, объяснив свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.