Кадры со спасенной в Ялте кошкой Мусей появились в Сети

В Ялте спасена сброшенная с обрыва кошка Муся. Животное чувствует себя хорошо и все еще доверяет людям, рассказала в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Глава города выразила благодарность волонтерам и спасателям, которые оперативно работали после инцидента с животным. Она также отметила, что гордится жителями Ялты, многие из которых переживали о судьбе кошки.



Видео: телеграм-канал "Янина ПаVленко | Ялта"

По словам ветеринаров, осмотревших животное, на теле кошки не наблюдается видимых повреждений. Однако некоторое время ей нужно будет провести в спокойном месте без людей и не на природе.

Более подробно оценить состояние ее здоровья ветеринары смогут после помещения в стационар, где кошка пробудет около пяти дней.

Животное трое суток находилось на обрыве среди камней и ледяного моря. Кошку сбросил с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" 24-летний мужчина из Санкт-Петербурга.

Инцидент попал на видео, которое вскоре обнаружили правоохранители. В результате по факту ЧП была организована проверка. После полицейским удалось задержать злоумышленника и допросить. Подозреваемый признал вину, объяснив свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.

