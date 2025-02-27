Ветеринар Власенко: жизненно важные показатели спасенной кошки Муси в норме

Фото: телеграм-канал "Янина ПаVленко | Ялта"

Жизненно важные показатели кошки Муси, которая была сброшена посетителем архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" с обрыва, находятся в норме. Об этом ТАСС рассказала ветврач Светлана Власенко.

По ее словам, у животного взяли кровь на общий и биохимический анализы. В результате выяснилось, что показатели были немного повышены. Ветеринар предположила, что это произошло из-за стресса, долгого нахождения без еды и воды или по причине ненадлежащего питания в прошлом. В связи с этим Власенко пообещала скорректировать питание кошки после полученных результатов исследований.

Она также сообщила, что животному сделали УЗИ. По ее словам, все органы находятся в хорошем состоянии. В ближайшее время, как утверждает ветеринар, они будут заниматься восстановлением Муси. Сейчас питомец пребывает под наблюдением специалистов в стационаре, где в дальнейшем будет получать необходимую терапию.

Муся была сброшена со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда" 24-летним уроженцем Санкт-Петербурга 23 февраля. Спустя время правоохранители задержали мужчину. Он признал свою вину, объяснив свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.

Через некоторое время выяснилось, что кошка жива. Муся около трех суток находилась на обрыве среди камней и ледяного моря. В результате животное было спасено.

