Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 16:04

Безопасность
Главная / Новости /

РКН: США, ФРГ, Британия и Нидерланды являются странами – источниками кибератак на РФ

РКН назвал страны – источники вредоносного трафика, поступающего в РФ

Фото: depositphotos/labrador

Основными странами – источниками вредоносного трафика, поступающего в Россию, оказались США, Германия, Великобритания и Нидерланды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Кроме того, в этот перечень также вошли Индонезия, Тайвань, Франция и Швеция. По версии ведомства, данные страны являются ключевыми мировыми хабами хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей.

Также оказалось, что во втором полугодии 2025 года доля зарубежного вредоносного трафика в РФ оставалась стабильно высокой. В подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, что находятся в различных странах.

Это позволяет преступникам не только маскировать источник атак, но и повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий. Только за второе полугодие прошлого года выявлено свыше 15 тысяч DDoS-атак. За весь прошлый год эта сумма достигла 21 тысячи против 10 тысяч годом ранее.

Ранее сообщалось, что хакеры все чаще стали проводить кибератаки в ночное время суток, надеясь оставаться незамеченными. В основном атаки производятся с 01:00 до 05:00. По данным аналитиков, киберпреступники проводят свои операции ночью, так как в это время ожидается меньше контроля со стороны команд информационной безопасности.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика