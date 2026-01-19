РКН: США, ФРГ, Британия и Нидерланды являются странами – источниками кибератак на РФ

Фото: depositphotos/labrador

Основными странами – источниками вредоносного трафика, поступающего в Россию, оказались США, Германия, Великобритания и Нидерланды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Кроме того, в этот перечень также вошли Индонезия, Тайвань, Франция и Швеция. По версии ведомства, данные страны являются ключевыми мировыми хабами хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей.

Также оказалось, что во втором полугодии 2025 года доля зарубежного вредоносного трафика в РФ оставалась стабильно высокой. В подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, что находятся в различных странах.

Это позволяет преступникам не только маскировать источник атак, но и повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий. Только за второе полугодие прошлого года выявлено свыше 15 тысяч DDoS-атак. За весь прошлый год эта сумма достигла 21 тысячи против 10 тысяч годом ранее.

Ранее сообщалось, что хакеры все чаще стали проводить кибератаки в ночное время суток, надеясь оставаться незамеченными. В основном атаки производятся с 01:00 до 05:00. По данным аналитиков, киберпреступники проводят свои операции ночью, так как в это время ожидается меньше контроля со стороны команд информационной безопасности.

