Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

В Измайлове открылся первый в столице детский сад, построенный по модульной технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Сад рассчитан на 300 мест и собран из 114 блоков – их доставили на площадку уже с готовыми инженерными системами, а сам монтаж занял всего две недели.

По словам специалистов, такая технология позволяет не только ускорить строительство, но и повысить контроль качества. В новом саду предусмотрены 12 групп, медицинский и пищевой блоки, музыкальный и физкультурный залы. Интерьеры выполнены с росписью, а фасад оформлен в спокойной цветовой гамме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.