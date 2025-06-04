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04 июня, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

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В Измайлове открылся первый в столице детский сад, построенный по модульной технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Сад рассчитан на 300 мест и собран из 114 блоков – их доставили на площадку уже с готовыми инженерными системами, а сам монтаж занял всего две недели.

По словам специалистов, такая технология позволяет не только ускорить строительство, но и повысить контроль качества. В новом саду предусмотрены 12 групп, медицинский и пищевой блоки, музыкальный и физкультурный залы. Интерьеры выполнены с росписью, а фасад оформлен в спокойной цветовой гамме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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