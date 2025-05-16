Сергей Собянин: в Москве создана экосистема поддержки НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 25 лет Московский дом общественных организаций (МДОО) создал целую экосистему поддержки некоммерческих организаций (НКО). Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Как отметил мэр, в каждом округе столицы работают 12 пространств. НКО предоставляются бесплатные сервисы, образовательные услуги и другое.

В 2016 году была создана сеть коворкинг-центров НКО. Там можно забронировать индивидуальные рабочие места с бесплатным интернетом и аудитории для проведения различных мероприятий. В некоторых коворкингах оборудованы кухня для организации кулинарных мастер-классов, сцена и концертный зал.

По словам градоначальника, в 2022 году также появился новый сервис – студия, в которой можно записывать подкасты и видеолекции, вести трансляции и проводить фотосессии.

Кроме того, резидентам предоставляются бесплатные образовательные услуги – программа НКО Лаб. Московским некоммерческим организациям доступны курсы повышения квалификации, консультации и формат "Наставничество".

Москва является флагманом среди российских регионов в работе с НКО, опыт столицы перенимают другие города, подчеркнул Собянин. В частности, в 2024 году в Новосибирске открылся Дом общественных организаций "Сфера действий". Его создали по модели столичной сети коворкинг-центров.

Всего в Москве работает свыше 30 тысяч НКО, из них около 10 тысяч занимаются соцподдержкой. Например, они помогают людям с инвалидностью, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим.

Более того, с 2020 года на портале mos.ru доступен благотворительный сервис, с помощью которого горожане могут поддерживать НКО. К нему уже подключились 100 организаций, а число пожертвований достигло 214 миллионов рублей.