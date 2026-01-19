Свыше 30 церквей и храмов в столице дополнительно обеспечены питьевой водой к Крещению

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве к Крещению дополнительно снабдили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства традиционно обеспечили в преддверии праздника временное водоснабжение церквей и храмов по заранее поданным заявкам.

По словам заммэра, для каждого объекта было подобрано индивидуальное решение. В частности, к 10 сооружениям вода была подведена с помощью временных наземных трубопроводов – байпасов. На остальных 24 площадках, где техническая возможность для прокладки таких конструкций отсутствовала, вода заранее доставлялась в автоцистернах.

Бирюков также подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей дежурили группы спасателей и пожарных. Были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году проводятся на 40 специально оборудованных площадках.

Купания начались в Москве вечером 18 января. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин традиционно принял участие в крещенском обряде.

Позднее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал главу государства искренне верующим православным вождем. Патриарх отметил, что сейчас россияне живут в то время, когда можно исповедовать свою веру не только в храме публично, но и где угодно, не сталкиваясь при этом с осуждением.