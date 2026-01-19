Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 16:58

Город

Свыше 30 церквей и храмов в столице дополнительно обеспечены питьевой водой к Крещению

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве к Крещению дополнительно снабдили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства традиционно обеспечили в преддверии праздника временное водоснабжение церквей и храмов по заранее поданным заявкам.

По словам заммэра, для каждого объекта было подобрано индивидуальное решение. В частности, к 10 сооружениям вода была подведена с помощью временных наземных трубопроводов – байпасов. На остальных 24 площадках, где техническая возможность для прокладки таких конструкций отсутствовала, вода заранее доставлялась в автоцистернах.

Бирюков также подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей дежурили группы спасателей и пожарных. Были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году проводятся на 40 специально оборудованных площадках.

Купания начались в Москве вечером 18 января. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин традиционно принял участие в крещенском обряде.

Позднее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал главу государства искренне верующим православным вождем. Патриарх отметил, что сейчас россияне живут в то время, когда можно исповедовать свою веру не только в храме публично, но и где угодно, не сталкиваясь при этом с осуждением.

Патриарх Кирилл провел литургию и освятил воду в Богоявленском соборе

Читайте также


городрелигия

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика