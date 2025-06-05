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05 июня, 07:15

Транспорт

В Москве временно изменят схему движения на ряде улиц 5 и 6 июня

В Москве временно изменят схему движения на ряде улиц 5 и 6 июня

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В столице вводятся временные ограничения для автомобилистов. В четверг, 5 июня, с 23:00 до 11:00 пятницы, 6 июня, будет перекрыта улица Дурова. Движение ограничат также на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского и в прилегающих переулках.

Кроме того, до 11:00 ограничат проезд по Большой Татарской улице и соседним проездам. До полудня недоступной останется Минская улица в сторону Кутузовского проспекта, а также съезды с проспекта Генерала Дорохова в центр и область.

Перехватывающая парковка рядом также будет закрыта. Изменения коснутся улиц Хачатуряна и Каргопольской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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